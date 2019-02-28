Проект "Общее дело" планирует реставрировать 40 храмов в 2019 году в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Участники проекта "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" планируют в 2019 году провести реставрационные работы на 30-40 церквях и часовнях Архангельской области. Об этом в четверг рассказал ТАСС руководитель экспедиций проекта Никита Мелентьев.

"Всего в 2019 году запланировано более 70 экспедиций, где-то половина пройдет в Архангельской области, то есть до 30-40 экспедиций должно пройти на 30-40 храмах. Они будут проходить в Каргопольском, Вельском, Мезенском, Онежском, Пинежском районах по рекам Северная Двина, Мезень, Пинега, Онега", - сказал ТАСС Мелентьев.

В экспедициях принимают участие волонтеры, которые работают по консервации и реставрации старинных храмов. "Волонтерские экспедиции начнутся с мая и будут продолжаться до сентября-октября. Планируем к ним привлечь около 700 человек", - отметил собеседник агентства.

По его словам, примерно половина участников экспедиций - это жители Москвы. Экспедиции в среднем длятся 7-10 дней. "За это время можно провести достаточно большие, например, консервационные работы", - пояснил представитель "Общего дела".

Работы на некоторых храмах продолжатся уже не первый год. "На храме Владимирской иконы Божьей матери в Подпорожье на Онеге мы будем перекрывать все бочки (устоявшееся в русской традиции обозначение своеобразного типа крыши зданий, бочка по форме представляет собой незамкнутый цилиндр с повышенным и заостренным верхом), ремонтировать все купола. Будем продолжать на Каргополье, храм в Красной Ляге - тоже знаковый храм", - дополнил Мелентьев.

Проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера" объединяет волонтеров, которые проводят противоаварийные и консервационные работы на деревянных храмах Русского Севера. Проект начался в 2006 году с деревни Ворзогоры Архангельской области, где местный житель на свои средства начал ремонтировать крышу колокольни.