Цены на бензин и дизель за неделю снизились на три копейки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в России с 18 по 24 февраля 2019 года снизились на 3 копейки, до 44,03 рубля и 47,05 рубля за л соответственно, сообщил Росстат.

В том числе бензин марки Аи-92 в среднем подешевел на три копейки, до 41,73 рубля за л, Аи-95 - на две копейки, до 45,03 рубля за л, а Аи-98 - на семь копеек, до 50,79 рубля за л.

За прошедшую неделю в России отмечалось снижение цен на бензин в 19 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Иркутске - на 1,3%.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - снизились на 0,3%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,90 до 43,99 рубля за л, марки Аи-95 - от 44,89 до 48,99 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,20 до 43,12 рубля, марки Аи-95 - от 43,30 до 46,60 рубля за л.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю вырос на 0,3%, до 769,6 тыс. т, производство дизельного топлива снизилось на 0,3%, до 1,5 млн т.