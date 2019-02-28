Международные резервы России за неделю выросли на $5,9 млрд

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 22 февраля 2019 года составили $480,5 млрд, что на $5,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 1,2% "в результате совокупного положительного влияния переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, монетизации золота и операций по счетам Минфина России".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.