Беглов: экономика Петербурга будет ориентирована на высокотехнологичные производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Экономика Санкт-Петербурга будет ориентирована на создание высокотехнологичных производств с тем, чтобы город мог стать центром цифровой экономики страны. Об этом сказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на Международном форуме труда.

"Мы намерены запустить масштабную программу преобразований, создающую максимально комфортные условия для инвесторов, для роста качественной занятости и доходов граждан. Прежде всего, планируем в полной мере раскрыть потенциал города как научного, образовательного и культурного центра России, где ведется подготовка квалифицированных кадров, где открывается возможность проявить себя на сложных наукоемких производствах, в сфере информационных высоких технологий, туризма", - сказал Беглов.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сказал о формировании в стране гарантированного спроса на промышленную высокотехнологичную продукцию. "Это колоссальная перспектива для роста российского бизнеса: для машино- и станкостроения, микроэлектроники, IT-индустрии и других отраслей. Во всех этих сферах мы [Санкт-Петербург] не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом. Я убежден, нам по силам сделать Санкт-Петербург центром цифровой экономики нашей страны", - отметил врио губернатора.

Беглов объявил о начале нового этапа развития города, в основе которого будет рост деловой активности и повышение профессионального и образовательного уровня людей, стимулирование инвестиций в создание новых предприятий и высокооплачиваемых рабочих мест. Результатом этой работы, по его словам, должно стать увеличение доходной части бюджета до 1 трлн рублей.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда организован правительством города, Санкт-Петербургским Государственным Университетом и компанией "ЭкспоФорум- Интернэшнл". В мероприятии принимают участие представители бизнес-сообщества и общественных организаций, ученые, политики.