ФЦП развития Крыма будет увеличена на 58 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Финансирование федеральной программы развития Крыма будет увеличено на 58 млрд рублей, в нее будут включены 27 новых объектов, сообщил журналистам министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов.

"Нам добавляют из федерального бюджета еще порядка 58 млрд рублей. Из них 43 млрд рублей на новые объекты - это 27 объектов различной сложности. На федеральном уровне принято решение увеличить финансирование ФЦП", - сказал Храмов.

Он уточнил, что изменения в ФЦП будут внесены в первой половине этого года. Самым крупным объектом станет строительство второй очереди трассы Симферополь - Евпатория - Мирный, на которую будет выделено 32 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

Главными объектами финансирования являются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты, в том числе Крымский мост, трасса "Таврида", объекты энергетики, образования и здравоохранения. В сентябре 2018 года постановлением правительства РФ программа по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее финансирование выросло на 40 млрд до 877,8 млрд рублей.