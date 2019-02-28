Росреестр предложил ввести ответственность за перепродажу выписок из ЕГРН

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росреестр совместно с Минэкономразвития готовит поправки в законодательство о запрете продажи данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщил на пресс-конференции в среду заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.

"Известно, что сведения ЕГРН в электронном виде стоят совсем недорого - меньше рубля. Некоторые нечистоплотные лица и организации занимаются перепродажей наших сведений и не стесняются обращаться к нам с огромным количеством запросов <…> Чтобы этот вопрос решить раз и навсегда, мы совместно с Минэкономразвития подготовим поправки к федеральному закону ["О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"], предусматривающие запрет на перепродажу третьим лицам сведений из ЕГРН", - сказал Приданкин.

Как сообщалось ранее, cистема выдачи онлайн-выписок Росреестра стала источником атаки на сайт ведомства в ноябре 2018 года. Граждане или организации могут заказать сведения об объекте недвижимости онлайн либо через разовый доступ с помощью личного кабинета или сервисов портала. Кроме того, если пользователь покупает крупный пакет выписок, заказ возможен с помощью доступа по именному ключу в специальную информационную систему ФРИС ЕГРН. "По ряду таких ключей и были массированные запросы, мы их выявили и отправили информацию в компетентные органы", - сообщил ТАСС руководитель подведомственной Росреестру Кадастровой Палаты Парвиз Тухтасунов.

Информсистема ЕГРН

Окончательный переход на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) должен быть осуществлен к концу этого года, добавил Приданкин.

"Сейчас зависим от организации, которая нам будет способна предоставить эти ресурсы. Если все обещания будут выполнены, подготовка этих ресурсов, начавшаяся 7 февраля, займет примерно шесть месяцев. Если эти сроки будут выполнены, мы завершим внедрение к Новому году", - сказал Приданкин.

Он добавил, что может с уверенностью называть эти сроки, так как система внедрена уже в 51 регионе. "Я уверен, что все шишки, которые мы могли набить, мы уже набили", - отметил замглавы Росреестра. Приданкин напомнил, что с августа 2018 года, после аварии в Ростелекоме, дальнейшее внедрение приостановлено до завершения инфраструктурного обеспечения центров обработки данных.

Ранее Счетная палата (СП) по итогам проверки пришла к выводу, что Росреестр не уложился в сроки с переходом на федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). По данным ведомства, сейчас в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, госуслуги в области регистрации недвижимости оказываются и ведутся на основе старых систем.

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости". СП отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. По данным счетного ведомства, на протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) ПАО "Ростелеком".

Из-за аварии пришлось приостановить внедрение ФГИС ЕГРН в еще неподключенных к системе регионах, а в уже задействованных система была недоступна почти трое суток. В результате Росреестр не смог вовремя обработать порядка 11 млн обращений. Ростелеком свою вину признал, сумма штрафа составила 34 млн рублей.