Власти Петербурга ожидают закрытия сделки по покупке завода General Motors весной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что сделка по покупке мощностей автозавода General Motors (GM) будет закрыта этой весной, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин в кулуарах Международного форума труда.

Как сообщалось ранее, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 14 января удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия "Юнисон" о покупке мощностей завода GM в Санкт-Петербурге. В ноябре 2018 года бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан сообщил, что новый покупатель завода планирует возобновить производство автомобилей.

"Вопрос можно разделить на две части: будет ли сделка, и что будет с производством автомобилей. По второй части для нас менее понятно. То, что сделка будет, сомнений нет, что будет производиться и в каком объеме, мы пока не очень понимаем. Пока заявлено, что планируют весной закрыть [сделку по покупке завода]", - сказал Елин, отвечая на вопрос ТАСС.

Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году планировалось расширить мощности предприятия с 98 тыс. до 230 тыс. машин, а к 2018 году достичь локализации производства в 60%.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Организаторы форума - правительство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский госуниверситет и компания "Экспофорум-интернэшнл". Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.