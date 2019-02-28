Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.

"28 февраля 2019 года управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности. Запрос Роскомнадзора был направлен в адрес компании в декабре 2018 года.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.