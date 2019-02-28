Центр судоремонта "Звездочка" подал заявление о банкротстве Мурманского пароходства

МУРМАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Заявка компании "Центр судоремонта "Звездочка" о признании банкротом Мурманского морского пароходства (ММП) поступила в Мурманский арбитражный суд. Информацию по делу размещена на сайте суда.

"Поступило заявление о признании должника банкротом", - сообщается на сайте. Сумма претензий составляет около 350 тыс. рублей. Причиной финансовых трудностей ранее в ММП называли западные санкции, общую ситуацию в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок.

Как ранее сообщал ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, в зарубежных портах остаются семь судов ММП, часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца, часть не могут пройти ремонт. В начале февраля текущего года совет директоров ММП принял отставку прежнего генерального директора Александра Брынцева, который занимал эту должность с осени 2017 года, и назначил главой компании Алексея Глазунова, ранее занимавшего должность.

Комментариями сторон ТАСС пока не располагает.

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году, это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Занимается перевалкой и транспортировкой нефти, геологоразведочными работами, перевозкой грузов и пассажиров на международном и внутреннем направлениях. Выполняет до 80% грузоперевозок на трассах Северного морского пути в рамках программы Северного завоза.