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Греф прогнозирует, что ставки по ипотеке достигнут 8% в 2020 году

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф
© Михаил Метцель/ТАСС

Ставки по ипотеке достигнут 8% в следующем году - Греф.

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