Новак и аль-Фалех обсудили партнерство в энергетике в преддверии заседания комитета ОПЕК+

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех обсудили в четверг по телефону сотрудничество в энергетике России и Саудовской Аравии как в двустороннем, так и многостороннем формате, сообщает Минэнерго.

В сообщении министерства не указывается более подробная информация. Обе страны являются лидерами соглашения ОПЕК+, в рамках которого альянс в составе 25 стран сокращает добычу на 1,2 млн барр./сут. в течение первого полугодия 2019 года к уровню октября. Менее чем через три недели оба министра возглавят заседание мониторингового комитета ОПЕК +, который может вынести рекомендацию о дальнейших действиях альянса на рынке нефти.

В среду аль-Фалех заявил журналистам, что склоняется к продлению сделки до конца 2019 года.