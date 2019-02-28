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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Новак и аль-Фалех обсудили партнерство в энергетике в преддверии заседания комитета ОПЕК+

Министры энергетики России и Саудовской Аравии возглавят заседание мониторингового комитета ОПЕК +

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех обсудили в четверг по телефону сотрудничество в энергетике России и Саудовской Аравии как в двустороннем, так и многостороннем формате, сообщает Минэнерго.

В сообщении министерства не указывается более подробная информация. Обе страны являются лидерами соглашения ОПЕК+, в рамках которого альянс в составе 25 стран сокращает добычу на 1,2 млн барр./сут. в течение первого полугодия 2019 года к уровню октября. Менее чем через три недели оба министра возглавят заседание мониторингового комитета ОПЕК +, который может вынести рекомендацию о дальнейших действиях альянса на рынке нефти.

В среду аль-Фалех заявил журналистам, что склоняется к продлению сделки до конца 2019 года.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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