Аэропорт Ижевска получил разрешение на прием самолетов A-320

ИЖЕВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Ижевский аэропорт впервые получил разрешение на прием пассажирских самолетов Airbus A-320, используемых на авиалиниях малой и средней протяженности. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор управляющей компании предприятия "Ижавиа" Александр Синельников.

"Теперь в Ижевск могут летать А-320 и модификации. Добро пожаловать!", - написал он, сопроводив свою публикацию фотографиями соответствующих писем от Росавиации.

В предоставленных им документах отмечается, что с 27 февраля в свидетельство о государственной регистрации аэродрома Ижевск внесена запись о пригодности его к эксплуатации воздушных судов А-320 и его модификаций с ограничением интенсивности полетов от одного до двух самолетов в неделю в зависимости от массы.

Кроме того, ижевский аэропорт получил разрешение на прием воздушных судов А-319 и его модификаций, а также А-321-100, А-321-200, А-321-Neo.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 километрах восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает только внутренние пассажирские и грузовые рейсы. Принадлежит авиакомпании "Ижавиа" (100% акций в собственности Удмуртии).