Число резидентов САР в Калининградской области в ближайшее время увеличится до 12

ТАСС, 28 февраля. Число иностранных компаний-резидентов специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области в ближайшее время увеличится до 12. Об этом сообщил ТАСС руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве РФ Денис Салий.

Специальные административные районы создаются на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

"Сейчас одна компания получила статус резидента, на данный момент юридически оформляются девять компаний, и в марте мы ожидаем подачу еще трех заявок, от компаний, которые потенциально могут стать резидентами САР", - сказал он.

Также Салий отметил, что по их экспертной оценке, "количество таких компаний-резидентов в перспективе может дойти до 200".

Ранее ТАСС со ссылкой на главу региона Антона Алиханова сообщал, что резиденты САР должны инвестировать в российскую экономику 50 млн рублей, и это не означает их обязательств инвестировать именно в регион регистрации. Губернатор также уточнил, что с 21 января функции управляющей компании САР переданы акционерному обществу "Корпорация развития Калининградской области", таким образом они оказывают помощь при оформлении документов при регистрации. Первый резидент САР был зарегистрирован 5 февраля, им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность.

Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов и налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5% налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.