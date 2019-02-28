Греф обсудит с акционерами Сбербанка свои планы в связи с окончанием контракта в 2019 г.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф рассчитывает в течение следующих нескольких месяцев обсудить с акционерами банка свою дальнейшую судьбу в связи с окончанием контракта в конце 2019 года. Об этом Греф сообщил в ходе конференц-звонка с инвесторами.

"Насчет моей личной ситуации: у меня есть немного времени, чтобы обсудить все с акционерами. Я бы хотел обсудить этот вопрос с главным акционером - Центральным банком, а также миноритарными акционерами <...> Я думаю, что сейчас я не могу сказать что-то на 100% точно, потому что мой контракт - это позиция моих акционеров. Надеюсь, в течение следующих месяцев мы закончим это обсуждение с Центральным банком и миноритарными акционерами, потому что мне нужна ваша поддержка, ваше видение, мне надо понимать, что мы одинаково видим будущее Сбербанка", - сказал Греф инвесторам.

Год назад Греф заявлял, что пока рано говорить о дальнейших планах, касающихся работы, после завершения контракта со Сбербанком в конце 2019 года. При этом глава банка заверял, что благодаря сильной команде все показатели, заложенные в стратегии кредитной организации, будут выполнены.

С октября 2017 года по настоящее время Греф занимает должность председателя правления Сбербанка.