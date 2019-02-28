Власти Кубани выделили 662 млн рублей на увеличение объемов производства молока

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделили 662 млн рублей из федерального и регионального бюджетов на поддержку молочного скотоводства в регионе, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Кубань в 2018 году заняла третье место в России по объемам производства молока, валовый надой составил 1 млн 450 тыс. тонн. Власти планируют к 2030 году увеличить объемы производства молока до 2,3 млн тонн, такая задача поставлена в рамках утвержденной стратегии развития Кубани. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, перерабатывающие предприятия края загружены только наполовину, для увеличения объемов производства необходимо увеличить поголовье дойного стада.

"В крае на повышение продуктивности в молочном скотоводстве направят 662 млн рублей. Средства для поддержки предприятий отрасли на 2019 год выделены из федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидии смогу получить животноводы, у которых не снижается поголовье.

Ранее сообщалось, что в 2017 году были выделены 694,5 млн рублей субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве, в том числе из краевого бюджета - 248 млн рублей, свыше 233 млн рублей выплачено на поддержку племенного молочного животноводства. В Усть-Лабинском районе на Кубани планируют построить селекционно- генетический центр по производству коров голштинской породы, удой которых выше, чем у других пород.