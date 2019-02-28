"Кировэнерго" вложит 1,39 млрд рублей в модернизацию электросетей Кировской области

КИРОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Филиал МРСК Центра и Приволжья "Кировэнерго" в 2019 году планирует инвестировать порядка 1,39 млрд рублей в строительство новой крупной подстанции "Урванцево" в Кирове и модернизацию электросетевого комплекса. Об этом сообщила пресс- служба предприятия.

"В целом на финансирование модернизации электросетевого комплекса в 2019 году запланировано более 1,39 млрд рублей (с НДС). За год энергетики планируют обеспечить строительство и реконструкцию 278 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввести 50,4 МВА новых мощностей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы направлены на обеспечение возможности техприсоединения новых потребителей и повышение надежности электроснабжения региона. По данным компании, главным инвестпроектом "Кировэнерго" остается строительство подстанции "Урванцево".

"На данный момент завершена установка модульного закрытого распределительного устройства 10 кВ. Продолжаются работы по сборке и монтажу металлоконструкции блочного открытого распределительного устройства 110кВ, в ближайшее время на "Урванцево" будет привезен и установлен трансформатор мощностью 40 МВА. Ввод первой очереди строительства в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Будущая мощность объекта составит 80 мегавольт-ампер (МВА), на подстанции будут установлены два силовых трансформатора по 40 МВА каждый. Строительство подстанции позволит обеспечить развитие Кирова в юго-западном направлении и в пригородной зоне.