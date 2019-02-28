СФ предложил распространить опыт Карелии по поддержке самозанятых граждан в другие регионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации РФ предложил распространить успешный опыт Республики Карелия по поддержке и стимулированию самозанятых граждан в другие регионы. Об этом говорится в обращении спикера СФ Валентины Матвиенко к участникам Санкт-Петербургского Международного форума труда, которое озвучил на пленарном заседании глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

"Мы считаем, что нужно уделить больше внимания самозанятым гражданам, поддержать их финансово и законодательно. Например, в Карелии есть удачный опыт: в республике выдаются дотации порядка 200 тыс. рублей на создание своего дела, благодаря этому категории специалистов стали охотнее выходить из тени, работать легально, платить налоги. Мы предложили правительству распространить опыт Карелии на другие регионы", - говорится в обращении.

В качестве возможного варианта в Совете Федерации предложили обозначить отдельную площадку для такого эксперимента, "выделить бюджетные деньги для поддержки самозанятых и посмотреть, как этот механизм будет работать", отмечается в обращении.

Пленарное заседание в день открытия форума было посвящено взаимосвязи человеческого капитала, цифровизации и производительности труда.

Третий Санкт-Петербургский международный форум труда проходит с 28 февраля по 1 марта в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Его основной темой является развитие человеческого капитала как основного фактора экономического роста. Организаторы форума - правительство Санкт- Петербурга, Санкт-Петербургский государственный университет и компания "Экспофорум-интернэшнл", мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.