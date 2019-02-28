Huawei планирует готовить кадры в России для внедрений в области 5G-решений

БАРСЕЛОНА, 28 февраля. /ТАСС/. Huawei совместно с партнерами в 2019 году планирует заняться подготовкой кадров для внедрения 5G-решений в России. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Huawei в России Эйден У в кулуарах Всемирного мобильного конгресса.

"Совместно с операторами связи и отраслевыми партнерами мы будем заниматься сертификацией технологий, подготовкой кадров, а также открытием пилотных зон 5G", - сказал он.

При этом глава российского Huawei отметил, что компания в 2019 году также планирует заниматься трансформацией телекоммуникационных сетей к оборудованию, которое будет подготовлено к внедрению 5G-сервисов (5G ready), в том числе базовых станций и радиоинтерфейса.

По его словам, сеть пятого поколения развивается более быстрыми темпами, чем другие предыдущие стандарты сети. "Для технологии 3G от утверждения до разработки терминалов прошло 2-3 года, для 4G этот срок составил 1,5-2 года, а от утверждения до коммерческого внедрения 5G всего полгода", - пояснил он.

О 5G

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. Кроме того, к сети с технологией 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в сферах "интернет вещей", беспилотного транспорта и цифровизации промышленности. Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений - с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени. Крупнейшие производители смартфонов запланировали выпуск гаджетов с поддержкой 5G уже в 2019 году.

Согласно отчету Ericsson Mobility Report, свыше 40% мирового населения к концу 2024 года будут жить в зоне действия сетей 5G, в этих сетях будет обрабатываться четверть мобильного трафика. По данным отчета, лидерами в области 5G в ближайшие годы будут Северная Америка и Северо-Восточная Азия.

Инвестиции в науку

Компания намерена наращивать инвестиции в научную сферу России. В течение 2019 года Huawei планирует увеличить инвестиции в это направление как минимум в два раза, сообщил Эйден У. "Мы как минимум планируем удвоить наши инвестиции в эту область <...> В прошлом году мы уже удвоили эту статью своих расходов и в этом году планируем сделать как минимум то же самое", - сказал он, не уточнив, сколько средств компания выделила на это направление по итогам 2018 года.

Глава российского подразделения Huawei отметил, что в будущем также запланировано открытие исследовательских центров в регионах в дополнение к тем, что уже открыты в Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, это позволит укрепить сотрудничество с российскими университетами и научно-исследовательскими институтами.

"Мы надеемся, что благодаря преимуществам нашей платформы нам удастся ускорить отраслевую реализацию результатов российских фундаментальных исследований и подготовить для российской ИКТ-отрасли еще больше талантливых специалистов", - указал Эйден У.

Кроме того, глава российского Huawei надеется, что первая в России лаборатория Huawei OpenLab, которая занимается тестированием решений китайской компании для российских клиентов, к концу года увеличит число партнеров до 70. На данный момент компания сотрудничает с 35 разработчиками программного обеспечения и системными интеграторами.