Эксперты: цена на гречку может вырасти из-за удорожания затрат, но незначительно

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Цена на гречневую крупу в России в 2019 году может вырасти из-за повышения тарифов на доставку, подорожания удобрений и небольшого урожая годом ранее, рассказали ТАСС опрошенные участники рынка. Однако, по их мнению, значительного роста цены ждать не стоит.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в 2019 году в России ожидается увеличение цены на ряд продуктов, в том числе и на гречку. Основными причинами назывались рост стоимости энергоносителей, аренды, удобрений. Кроме того, как отмечалось, толкнуть вверх цены на гречневую крупу также может стремление производителей отыграть потери прошлых лет, когда цены на нее упали.

Рост затрат и низкий урожай

Эксперты признают, что на подорожание гречки могут повлиять не только рост производственных трат и цена доставки, но и то, что после рекордного урожая гречихи в 2017 году цены на крупу резко снизились. По мнению учредителя Национального аграрного агентства (Ростовская область) Александра Гавриленко, цена на гречку может начать расти уже в 2019 году. "На 95% уверен, что цена на гречку будет расти, потому что в прошлые годы она подешевела после перепроизводства, и, кроме того, цены на все растут - удобрение, пестициды, горюче-смазочные материалы <...> Аграрии будут вынуждены повышать отпускную цену и все это по цепочке пойдет", - сказал Гавриленко ТАСС.

Цена на гречку, уверен он, "дошла до пределов своей рентабельности, сдерживать дальше уже невозможно". Гавриленко подчеркнул, что самая главная и объективная причина - это то, что в последний сезон гречки было произведено меньше. Кроме того, уверен эксперт, в последние годы цена на эту крупу была ниже разумно обоснованной.

По словам коммерческого директора компании "Ресурс" (торговая марка "Увелка", один из лидеров пищевой индустрии и крупнейший игрок на рынке пакетированных круп из Челябинской области) Андрея Агаркова, цена на гречку последнее время достаточно стабильна, хотя и "понемногу растет". "Месяцев за восемь подросла рублей на пять, но каких-либо больших изменений мы не ожидаем, до следующего урожая она расти не будет, - считает он. - Ранее цена на гречку была очень низкой и практически сравнялась с ценой на пшеницу - 15 рублей за кг (закупочная цена - прим. ТАСС), это было невыгодно для крестьян".

По мнению Агаркова, в будущем динамика цен на гречку будет зависеть от урожая и цен на горюче-смазочные материалы. А директор крупного производителя круп в Краснодарском крае "Кубанская мельница" Владимир Гачегов отмечает, что цена во многом будет зависеть от урожая нового года.

"НДС на пищевую продукцию остался 10%, поэтому особо не повлиял, но он же поднялся на все остальное <...> Может подорожать тариф на доставку, на транспорт. Так как основное производство гречневой крупы в России - это Алтайский край, там, конечно, цены ниже рубля на 3-4, но так как основное потребление здесь, в средней полосе, цена зависит от урожайности, от спроса, от стоимости доставки", - рассказал ТАСС Гачегов.

Роста не будет

Участники рынка и эксперты в Алтайском крае - лидере по производству гречихи в РФ - считают, что бить тревогу не стоит. Директор аналитического агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко в ходе XII Зимней зерновой конференции в четверг выразил уверенность, что резкого подъема цены на гречку не будет, поскольку "урожай на гречиху в 2017 году был рекордным - более 1,5 млн тонн, а в этом сезоне собрали 930 тыс. тонн, что немного выше среднего".

"Поэтому мы увидели сначала дополнительное снижение цены на гречку-ядрицу, а потом происходила коррекция, отскок - это тоже нормальное явление: растут производственные затраты <…> то произошел в январе некоторый подъем цены на гречку-ядрицу. Дальше, я полагаю, в ближайшие несколько месяцев не будет происходить это [рост цены], может, даже наоборот будет небольшой откат и возврат (закупочной цены в среднем по России - прим. ТАСС) цены на ядрицу до 22-24 рублей в среднем", - пояснил Петриченко.

Глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Алтайском крае Анатолий Иванов рассказал ТАСС, что, несмотря на снижение урожая в 2018 году, остались "хорошие переходящие запасы с 2017 года". "Думаю, на ближайший год подъема цены не будет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аграрии будут вкладываться в интенсивный путь развития земледелия, который подразумевает рост урожайности при снижении посевных площадей. А ценовая политика, уверен он, будет занимать от того, как поведут себя переработчики. "Но как поведут себя переработчики, зависит от цен на энергоносители, электроэнергию, налоги, транспортные услуги, дизельное топливо, которое подорожало", - резюмировал он.

По мнению заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, цена на гречиху в регионе будет держаться стабильно. "По ценам на горюче-смазочные материалы - цена стабилизировалась, кое-где есть снижение не к уровню прошлого года, а в целом за последнее время, - привел он пример. - Прежних сверхнизких цен не стоит ожидать, сократился [урожай] до 920 тыс. тонн, роста не предвидится, учитывая потребность рынка в 450 тыс. тонн".