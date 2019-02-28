Набиуллина заявила, что годовая инфляция достигнет 5,5-6% к концу I квартала

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России в годовом выражении достигнет 5,5-6% к концу первого квартала 2019 года, а затем начнет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью периодическому журналу Международного валютного фонда.

"Сейчас мы наблюдаем временный рост инфляции, главным образом потому, что ставка НДС была повышена, и мы повысили ключевую ставку, чтобы предотвратить рост инфляции. Мы ожидаем, что он достигнет 5,5-6% к концу первого квартала, а затем начнет снижаться", - отметила Набиуллина.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5-5,5% на конец 2019 года.

Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, прогнозирует ЦБ.