Нового главу назначили в дагестанской структуре "Газпрома" после ареста предыдущего

С 2017 года эту должность занимал Владимир Анастасов, который задержан в декабре 2018 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" назначен Валерий Кантеев, до этого руководивший ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"Сегодня генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" назначен Валерий Николаевич Кантеев. Сегодня же он был представлен коллективу компании, после чего приступил к исполнению служебных обязанностей", - сказал представитель пресс-службы.

Валерий Кантеев родился в 1956 году, в газовой отрасли работает с 1997 года. Он занимал должности заместителя гендиректора по реализации газа и оперативным вопросам ООО "Чувашрегионгаз", заместителя гендиректора - директора филиала ООО "Кавказрегионгаз" в Кабардино-Балкарской Республике, начальника управления по работе с ГРО ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск".

Как сообщается на сайте "Газпром межрегионгаз Тамбов", Валерий Кантеев возглавлял ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов" с 2011 года.

Он награжден почетной грамотой ОАО "Газпром", Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики, почетной грамотой ТЭК и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики.