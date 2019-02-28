УФАС по КБР не видит объективных причин повышения цен на метан в регионе

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Управление федеральной монопольной службы РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) не видит объективных причин роста цен на метан в регионе. Об этом в четверг заявил глава управления Казбек Пшиншев на пресс-конференции.

Ранее, 12 февраля управление объявило о начале проверки розничных цен в регионе на рынке автомобильного и газомоторного топлива, которые выше в республике по сравнению с остальными субъектами Северо-Кавказского федерального округа.

"Что касается метана, здесь ценообразование свободное, другое дело, что действительно нас конечно возмущает, то что при равной экономической ситуации у нас и в соседних регионах, у нас цена выше. Сейчас проверки эти проводятся по согласованию с прокуратурой республики. По тем документам, которые нам представляют хозяйствующие субъекты, мы не видим объективных причин для того, чтобы цена у наших реализаторов метана была выше, чем в других регионах", - сказал он, отметив, что проверки не завершены.

По его словам, ведомство в ежедневном режиме мониторит цены на топливо с октября-ноября 2018 года и направляет в ФАС России. По данным УФАС именно в Кабардино-Балкарии зафиксирована самая высокая цена на метан среди всех регионов Северного Кавказа. Так, в КБР цена составляет 16,9 рублей в Северной Осетии - 14 рублей, в Дагестане - 14,5, в Чечне - 14 рублей, в Ингушетии - 13,8, в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - 15,5 рублей.

В 2018 году отмечалось, что в Кабардино-Балкарской Республике цены на бензин значительно выросли. В связи с чем была сформирована рабочая группа по пресечению фактов недобросовестной конкуренции. В задачи группы входит и принятие мер по доведению цен на моторное топливо до среднероссийского уровня.