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Facebook продолжит диалог с властями РФ по локализации данных пользователей

Ранее Роскомнадзор составил в отношении компании протокол о правонарушении
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© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Facebook готов продолжать диалог с российскими властями относительно ситуации с локализацией персональных данных пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

"Мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России", - подчеркнули в пресс-службе соцсети.

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