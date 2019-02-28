Facebook продолжит диалог с властями РФ по локализации данных пользователей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Facebook готов продолжать диалог с российскими властями относительно ситуации с локализацией персональных данных пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

Ранее Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

"Мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России", - подчеркнули в пресс-службе соцсети.