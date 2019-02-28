Deutsche Bank ожидает инфляцию в России ниже прогноза ЦБ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Deutsche Bank ожидает пика инфляции в России на уровне 5,4% в марте, а затем снижения показателя до уровня 4,5% год к году к концу 2019 года, что ниже прогнозного диапазона ЦБ в 5-5,5%, говорится в отчете банка.

Аналитики Deutsche Bank также отмечают, что риторика ЦБ на заседании в феврале была менее жесткой, а значит в отсутствие каких-либо внезапных шоков вероятность повышения ключевой ставки в 2019 году низкая.

Также банк прогнозирует рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%, в 2020 году - на уровне 2%, и ускорение роста до 3,1% в 2021 году. Годовая инфляция в 2019 году ожидается на уровне 4,3%, в 2020 году показатель снизится до 3,8% и затем достигнет целевого диапазона ЦБ в 4% к 2021 году. Доллар при этом в среднем в 2019 году будет стоить 63,9 рубля, в 2020 году - немного ослабнет до 63,8 рубля, и затем снова вырастет до среднего уровня в 64 рубля в 2021 году.