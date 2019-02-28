Советник Трампа заявил, что США и Китай стоят на пороге исторической торговой сделки

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. США и Китай сейчас стоят на пороге исторического соглашения в торговой и валютно-экономической сферах. Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу CNBC.

"Прогресс был огромным", - сказал советник президента США Дональда Трампа, имея в виду торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном. "Конечно, мы должны услышать, что скажут председатель КНР Си [Цзиньпин] и Политбюро [ЦК КПК], но, я думаю, мы находимся на пути к значительной, исторической сделке", - добавил Кадлоу.

Как пояснил глава Национального экономического совета Белого дома, в ходе переговоров с США по проблеме торговли китайская сторона пообещала в рамках возможного соглашения значительно сократить субсидии государственным предприятиям, а также заранее извещать, когда Народный банк Китая (центробанк страны) намерен приобретать и продавать иностранную валюту. Кадлоу добавил, что Китай также обещает умерить свои амбициозные планы по достижению мирового лидерства в сфере передовых технологий, которые были изложены в обнародованном в 2015 году правительством КНР плане Made-in-China 2025, в котором излагаются ориентиры промышленной политики страны в предстоящие годы.

Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в среду, выступая на слушаниях в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса, был более осторожен в оценках. Лайтхайзер заявил, что еще не пришло время прогнозировать итоги американо-китайских переговоров по урегулированию споров в сфере торговли.

С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по данным вопросам состоялся 7-9 января в Китае. Основная задача консультаций - найти приемлемые для обеих сторон варианты взаимодействия, которые позволят решить ключевые проблемы: огромный и постоянно увеличивающийся дисбаланс в китайско-американской торговле, затрудненный доступ к рынкам, недостаточно эффективная защита интеллектуальной собственности, ограничения на экспорт новейших технологий, трудности в сфере кибербезопасности и при борьбе с преступлениями в интернете.