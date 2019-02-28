Около 150 сельхозпроектов на 30 млрд рублей планируется реализовать в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Аграрии Астраханской области планируют реализовать к 2025 году около 150 проектов на общую сумму инвестиций в 30 млрд рублей. Новые производства позволят трудоустроить в регионе примерно 4,5 тыс. человек, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора области.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, сейчас в регионе работает около 150 сельхозпредприятий, около 3 тыс. фермерских хозяйств.

"Подготовлен перечень, который включает 150 инвестиционных проектов в аграрном направлении. Их реализация запланирована на 2019-2024 годы. Будет создано 4,5 тыс. рабочих мест. Предварительный объем инвестиций - 30 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

В частности, в регионе намерены построить цех по переработке рыбной продукции, предприятие по выращиванию картофеля и зерновых, а также еще один завод по производству томат-пасты. Инвестиции в последний проект составят 6 млрд рублей, ориентировочные мощности предприятия - 50 тыс. тонн томатной пасты. По данным пресс- службы, все заявленные проекты будут реализовываться в рамках Стратегии социально-экономического развития области до 2035 года.

Ранее сообщалось, что первый завод по производству томатной пасты (АПК "Астраханский") был введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года в Харабалинском районе области. Объем инвестиций в проект составил свыше 5 млрд рублей. Завод уже производит 22% от объемов российской томат-пасты, составляя конкуренцию Китаю, Ирану, Европе. В прошлом году астраханские аграрии собрали почти 2 млн тонн бахчевых культур, картофеля и овощей, что на 20% больше, чем в 2017 году.