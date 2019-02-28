Маршруты пяти российских авиакомпаний изменили из-за конфликта Пакистана и Индии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Маршруты 33 рейсов пяти российских авиакомпаний были изменены из-за конфликта Пакистана и Индии. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

"Сегодня 33 российских рейса у пяти авиакомпаний должны [были] выполниться по этим уточненным маршрутам. 29 уже вылетели, четыре выполнят свои полеты до конца дня", - сказал он.

Ранее стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.