Шесть участников молодежного форума в Перми получили гранты на общую сумму 200 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Шесть участников молодежного форума "Пермский период" получили гранты на общую сумму 200 тыс. рублей за проекты в сфере бизнеса и социальной политики, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения.

Конвейер проектов - это площадка, где молодежь от 18 до 30 представила свои проекты по направлениям "Бизнес и инновации" и "Социальные проекты", лучшие идеи получили гранты на реализацию и развитие. "Жюри присвоило гранты шестерым победителям, суммы составляют от 20 до 50 тыс. рублей, общий призовой фонд - 200 тыс. рублей", - сказал ведущий церемонии.

Первое место в направлении "Бизнес и инновации" присудили Марии и Артему Кольцовым за проект центра развития математических способностей для учеников начальных и старших классов, который уже полгода работает в городе Верещагино. Они преподают математику по своей авторской методике, а грант направят на приобретение оборудования. "Мы учим математике со стороны логики, учим детей рассуждать, размышлять, дети стараются сами найти вывод, это наша основная цель и за те полгода, что мы работаем, наши ученики уже добились высоких результатов на различных олимпиадах", - рассказала Мария.

Победителями среди соцпроектов стали сразу два молодых специалиста из города Чусового. Проект Марии Шумихиной получил 50 тыс. рублей на организацию и проведение летом 2019 года форума для специалистов по работе с молодежью ассоциации "Союз", куда входят семь территорий региона. На нем пройдет конкурс профмастерства среди работников молодежной политики, а задача форума - активизировать специалистов этой сферы и выявить актуальные проблемы.

Грант в 30 тыс. рублей отдали команде Натальи Сазоновой за проект инклюзивного театра "Вместе", который откроется уже в марте на базе молодежного центра в Чусовом. "На базе молодежного центра будет сформирована театральная инклюзивная студия, куда будут приходить ребята с ограниченными возможностями здоровья, мы хотим, чтобы они тоже реализовывали свой талант", - сказала она.

Молодежный форум "Пермский период" прошел в Перми уже в четвертый раз. 27 и 28 февраля состоялась зимняя сессия форума, в ней приняли участие порядка тысячи молодых людей из разных городов региона. Впервые форум прошел в сентябре 2017 года, тогда его посетили около трех тыс. человек.