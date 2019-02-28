Бразилия окажет помощь Венесуэле в восстановлении ее экономики

ТАСС, 28 февраля. Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг заявил, что его страна окажет помощь Венесуэле для восстановления ее экономики. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

"Вы можете рассчитывать на нас в плане экономического восстановления Венесуэлы", - сказал Болсонару, чьи слова приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Глава Бразилии также отметил, что его страна продолжит "поддерживать все действия Группы Лимы по восстановлению свободы и демократии в Венесуэле".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей Венесуэлы. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Национальной гвардии Венесуэлы и полиции не пустили грузы в страну.