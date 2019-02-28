На Кипре обнаружили крупное месторождение природного газа

НИКОСИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil обнаружила крупное месторождение природного газа в 10-м блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр. Запасы топлива могут быть достаточны для его коммерческого использования, говорится в официальном заявлении, опубликованном в четверг на сайте ExxonMobil .

"На основе [полученной в результате бурения] предварительной информации обнаруженные запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд куб. м. Потребуется более детальный анализ в ближайшие месяцы, чтобы точнее определить потенциал этих ресурсов", - говорится в официальном заявлении компании. По оценке американских экспертов, в случае подтверждения оценки месторождение может стать третьим по величине в мире.

Площадь 10-го блока составляет около 2,6 тыс. кв. км. Глубина скважины достигает 4,2 тыс. м, глубина моря в этом районе составляет чуть более 2 тыс. м. На 10-м блоке пробурено всего две скважины - Glaucus-1 и Delphyne-1. В последней месторождений природного газа не обнаружено.

"Эти результаты в области разведки воодушевляют", - заявил в связи с этим президент компании ExxonMobil Exploration Стив Гринли. "Недавно открытые ресурсы могут служить источником энергоресурсов для регионального и мирового рынков, этот потенциал будет изучаться в дальнейшем", - добавил он.

Оператором разведки и добычи запасов в регионе являются ExxonMobil и компания Production Cyprus. Им принадлежит доля в 60% в предприятии, катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum - остальные 40%.

До настоящего момента в исключительной экономической зоне острова существовало только одно подтвержденное месторождение природного газа, которое носит название "Афродита". Его запасы оцениваются приблизительно в 116 млрд куб. м газа.