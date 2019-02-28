Филиал Федерального научного центра овощеводства создают на юге Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Филиал Федерального научного центра овощеводства появится в Дербентском районе на юге Дагестана, он будет ориентирован на производство семян. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Артем Здунов, выступая с ежегодным отчетом в Народном собрании региона в четверг.

"Наши сельхозтоваропроизводители в массовом порядке завозят семенной материал. Во-первых, качество завозимых семян не находится на должном уровне, во-вторых, может отсутствовать посевной и посадочный материал (районированных сортов в необходимых объемах) в нужный момент. Поэтому нами было принято решение совместно с Федеральным научным центром овощеводства о создании в Дербентском районе филиала указанного центра, который будет ориентирован на производство семян", - сказал Здунов.

Новый сегмент экономики

По его словам, таким образом власти республики "откроют еще один сегмент дагестанской экономики, сельского хозяйства и обеспечат продовольственную безопасность".

Как сообщили ТАСС в правительстве Дагестана, в настоящее время идет "практическая работа по созданию центра". "Сейчас в республике производится только 3-5% семян, остальная часть соответственно завозится из-за пределов республики. Обеспеченность собственным репродукционными посадочными материалом составляет по зерновым - 65%, по овощным - 15%", - сообщил собеседник агентства.

В августе 2018 года ТАСС сообщал, что четыре семеноводческих хозяйства создали в Дагестане для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Отмечалось, что хозяйства располагают современными материально-техническими базами, позволяющими заниматься семеноводством риса, озимых зерновых культур и овощных культур.

Для развития системы промышленного семеноводства Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства разработал опытное поле площадью 100 га, где планирует проводить научно-исследовательские работы по развитию семеноводства различных сельскохозяйственных культур и их внедрению в сельхозпредприятия республики.

Власти Дагестана в 2018 году планируют направить 6,5 млн рублей на создание семеноводческого центра для обеспечения республики посевным материалом. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, семеноводческий центр обеспечит до 50% потребностей сельхозтоваропроизводителей республики по зерновым культурам.