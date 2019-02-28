Покупатели российских автомобилей смогут вновь воспользоваться госсубсидиями

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минпромторг с 1 марта возобновляет социальные программы поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом ранее доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров президенту РФ Владимиру Путину.

Как пояснили в Минпромторге, программы распространяются на автомобили, произведенные в России, стоимостью до 1 млн рублей. Воспользоваться льготами могут семьи с двумя и более детьми, а также покупающие автомобиль впервые. По данным министерства, на финансирование этих программ в 2019 году заложено 3 млрд рублей.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" были одними из ключевых мер поддержки российского авторынка. Они действовали с 1 января 2018 года и предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. При этом стоимость автомобиля была ограничена уровнем 1,45 млн рублей. В мае 2018 года Минпромторг заявил о досрочном прекращении этих двух программ, в июле программы были вновь запущены - до конца 2018 года с увеличением скидки для жителей Дальнего Востока до 25%. В 2018 году эти программы, вместе с программой поддержки автопродаж в Дальневосточном федеральном округе, позволили продать 99,5 тыс. машин, отмечают в министерстве.

После роста в 2018 году продаж новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в РФ на 12,8%, до 1,8 млн единиц (по данным АЕБ), в текущем году ожидается замедление роста до 3,6% (до 1,87 млн штук). Но это один из оптимистичных прогнозов. При неудачном стечении макроэкономических факторов рынок может ждать падение продаж в 2019 году на 10%, говорил ранее исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.