Закон о лицензировании автобусных перевозок вступил в силу

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выполнение заказных автобусных перевозок вновь потребует получения лицензии, соответствующие изменения в законодательстве вступили в силу в пятницу. На получение лицензий у перевозчиков есть 120 дней, по истечении которых деятельность без разрешающих документов станет незаконной.

1 марта вступают в силу положения федерального закона 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами".

Согласно документу, вводится лицензирование любых перевозок людей автобусами, даже если это делается по заказам или для собственных нужд.

Исключение будут составлять перевозки по дорогам необщего пользования (например, по закрытой территории предприятия), а также перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Следственного комитета РФ.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, для получения лицензии необходимо обращаться в соответствующие территориальные органы Ространснадзора. Также в ведомстве напомнили, что законом установлен период в 120 дней, в течении которых необходимо получить лицензии. По истечении этого срока перевозки пассажиров без лицензии станут незаконными.

Также закон закрепляет понятие "тахограф" и обязывает водителей устанавливать и использовать их. Но требования этих статей вступят в силу только с 1 ноября 2019 года.

Обоснование для принятия

Вопрос ужесточения законодательства в сфере пассажирских перевозок был поднят в правительстве в июне 2017 года после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в котором погибли 14 человек и пострадали 34. 11 июня в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района автобус, в котором находился 51 человек, съехал в кювет и перевернулся.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил обеспокоенность увеличением числа аварий с участием автобусов. Занимавший тогда пост главы Минтранса Максим Соколов сообщил о подготовке законопроекта, который возвращает лицензирование в сфере пассажирских автоперевозок.

По действующему законодательству, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если таковое обязательно, влечет административный штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. Должностным лицам грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией, юридическим лицам - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей также с возможной конфискацией.