Президент Чехии заявил, что американский газ обошелся бы стране на 30% дороже российского

ПРАГА, 1 марта. /ТАСС/. Покупка природного газа из США обошлась бы Чехии на 30% дороже, чем стоимость этого вида сырья, поставляемого в республику из России. Об этом заявил президент Милош Земан, выступая в четверг вечером по пражском телеканалу Barrandov.

"Покупка американского сжиженного газа означала бы для нас увеличение примерно на 30% суммы, расходуемой на покупку российского газа", - сказал президент.

Американские вариант диверсификации источников получения природного газа не представляется целесообразным для Чехии. В ее экономических интересах реализация планов строительства газопровода "Северный поток - 2".

Республика, по его словам, разделяет позицию Германии, которая отвергает критику данного проекта со стороны США.

"Германия является естественным союзником [Чехии] в вопросе [об источниках получения] природного газа", - отметил Земан.