ЦБ Венесуэлы разрешил свободный обмен иностранной валюты в двух отделениях

КАРАКАС, 1 марта. /ТАСС/. Центральный банк Венесуэлы открыл в четверг в Каракасе два пункта покупки и продажи иностранной валюты по рыночному курсу. Ранее такая возможность у венесуэльцев была только на черном рынке. Об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей.

"Это первый банк в стране, который с сегодняшнего дня размещает кассы для продажи и покупки валюты", - приводит агентство слова главы учреждения Хосе Хавьера Моралеса. Он уточнил, что на следующей неделе в отделениях ряда штатов Боливарианской Республики будут также доступны подобные операции. По словам главы банка, теперь граждане страны смогут свободно покупать и продавать валюту по официальному курсу.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. По данным парламентского комитета по финансам, инфляция по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов. МВФ прогнозирует, что к концу 2019 года инфляция может достичь 10 млн процентов. Данные ЦБ Венесуэлы об этом показателе не публикуются уже несколько лет.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн. Правительство Венесуэлы не признает существования в стране гуманитарного кризиса.