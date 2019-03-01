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Голодец: зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин

Вице-премьер добавила, что при всех возможностях женщины не достигают такого же уровня образования, карьерного роста и оплаты труда, как у мужчин
Вице-премьер РФ Ольга Голодец Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Ольга Голодец
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в пятницу.

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"Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин", - сказала она.

"При всех возможностях, которые женщины имеют, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин", - добавила вице-премьер.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

Форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. В нем примут участие представители 16 стран и 39 регионов России - парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.

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