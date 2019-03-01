В России начали испытания новых вагонов-купе с душами и сейфами

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель железнодорожной техники - "Трансмашхолдинг" - приступил к испытаниям одноэтажных вагонов-купе, оснащенных рядом удобств, включая душевые кабины и сейфы. При этом сами вагоны построены по принципу двухвагонных сцепов, который ранее не применялся в российском машиностроении, говорится в сообщении компании.

"Впервые в вагонах массовой серии оборудуются душевые кабины, а также сервисные зоны с чайными витринами, предусматривающие возможность размещения вендинговых автоматов, пурифайеров для питьевой воды и кофе-поинтов", - отметили в "Трансмашхолдинге", добавив также, что купе будут оснащаться индивидуальными сейфами с электронными замками.

В конструкции новых вагонов используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. "Предусмотрена возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в купе, а при необходимости открыть окно, в том числе, в коридоре", - подчеркнули в компании.

Первые поставки новых одноэтажных купейных вагонов запланированы уже в этом году. Всего за ближайшие семь лет "Трансмашхолдинг" планирует построить 3730 вагонов данного типа.