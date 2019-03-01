Минпромторг: доля занятых в промышленности женщин должна составить 40% к 2021 году

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Доля женщин, работающих на промышленных предприятиях в России, должна увеличится до 40% к 2021 году. Такую задачу озвучила в пятницу в ходе пленарной сессии международного женского форума в Новокузнецке замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова.

"Мы видим одной из своих целей увеличение доли женщин, занятых в промышленности, до 40% к 2021 году", - сказала Кадырова, добавив, что для достижения этого показателя России поможет опыт других стран.

Она отметила, что для увеличения числа женщин в промышленности необходимо сформировать условия в учебных заведениях, где обучаются рабочим специальностям. "Общее количество студентов промышленных специальностей за 2017-2018 год составляет 1 млн человек, среди которых 28% - девушки. Этот параметр почти в два раза ниже, чем в целом по студентам-девочкам в высшем образовании. Нам нужно, используя возможности перехода на новый технологический уклад, создать все условия, чтобы женщины активно шли в промышленность", - подчеркнула замминистра.

Женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.