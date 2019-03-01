Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО за 2018 год выросла на 17,6%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ретейлера "Детский мир" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год увеличилась по сравнению с показателем предыдущего года на 17,6% и достигла 5,69 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка "Детского мира" в отчетном периоде возросла на 14,3%, до 110,87 млрд рублей, валовая прибыль - на 12,3%, до 36,83 млрд рублей, операционная прибыль - на 40%, до 11,23 млрд рублей. Доналоговая прибыль выросла на 17,7%, до 6,92 млрд рублей.

В компании уточнили, что "Детский мир" может направить на дивиденды за четвертый квартал прошлого года 3,3 млрд рублей. "Наша команда и в дальнейшем будет прикладывать все усилия для роста капитализации компании и дивидендных выплат. По итогам четвертого квартала 2018 года чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ может составить 3,3 млрд рублей, что дает основания менеджменту компании рекомендовать распределить чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", - отмечается в сообщении.

"Детский мир" - крупнейшая сеть товаров для детей в России. АФК "Система" принадлежит 52,1% "Детского мира". У Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) - 14%, еще 33,5% акций ретейлера торгуются на Московской бирже, остальные акции - у менеджмента компании.