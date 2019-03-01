Кабмин поддержал проект о снижении штрафов за нарушение сроков доставки ж/д транспортом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает законопроект о снижении штрафов за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом. Официальный отзыв опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается снизить ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров, сократив размер уплаты пеней за каждые сутки просрочки с 9 до 6% платы за их перевозку, а также ограничить максимальный размер такой ответственности 50% платы за перевозку", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона был внесен депутатами Госдумы Владимиром Афонским, Игорем Игошиным, Владимиром Кононовым и другими. Целью законопроекта является выравнивание условий работы железнодорожного перевозчика по сравнению с условиями для перевозчиков на других видах транспорта в части ответственности за нарушение сроков доставки, а также гармонизация ответственности за просрочку доставки грузов.

Отмечается, что в настоящее время размер ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов во внутреннем сообщении превышает размер штрафов, установленных международными соглашениями: 6% платы за их перевозку за каждые сутки просрочки, но не более 30% платы за перевозку. Кроме того, размер ответственности перевозчика, согласно законодательству отдельных стран - участников ЕАЭС, также составляет 5-6% и ограничен максимальным пределом 50% провозной платы.

В правительстве добавили, что на РЖД как перевозчика - владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта государством возложена обязанность не только по увеличению скорости доставки грузов, но и по росту грузопотока и развитию высокоскоростного пассажирского сообщения на основе существующей инфраструктуры. "В этих условиях решение о выравнивании размера ответственности перевозчика за просрочку доставки грузов по отношению к нормам, установленным международными соглашениями и законодательством государств - членов ЕАЭС, правительство Российской Федерации считает своевременным и обоснованным", - говорится в сообщении.