Вторую ВПП аэропорта Симферополя планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Вторая взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Симферополя должна быть введена в эксплуатацию в конце 2019 года, сейчас ее реконструкция ведется с задержкой. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Нормативные сроки завершения строительства [второй ВПП] - конец 2019 года. Она должна сразу принимать рейсы… Отставание на сегодняшний день есть и оно требует усилий, чтобы мобилизовать подрядные организации для этой задачи", - сказал замминистра.

Ранее гендиректор аэропорта Евгений Плаксин сообщал, что реконструкция второй ВПП предусматривает увеличение старой полосы длинной 2700 м еще на 500 м. ВПП будет оснащена самым современным оборудованием, ее ввод сможет исключить задержки рейсов, связанные с таким фактором, как туманы, которые нередки в аэропорту Симферополя. Вместе с реконструкцией полосы за счет средств федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма ведется строительство новой диспетчерской вышки, периметрового ограждения, установка светосигнального оборудования. Всего на эти цели из ФЦП выделено порядка 13 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру полуострова. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.