Сегментная выручка "ВКонтакте" выросла в IV квартале 2018 года на 27%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сегментная выручка социальной сети "ВКонтакте" выросла в четвертом квартале 2018 года на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 5,404 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group, которой принадлежит "ВКонтакте".

За год выручка компании увеличилась на 45%. В компании сохраняют прогноз удвоения выручки в следующие три - четыре года.

Ежедневное количество комментариев в социальной сети в четвертом квартале прошлого года увеличилось на 20% благодаря новым веткам комментариев и другим нововведениям в новостной ленте, считают в компании.

В четвертом квартале количество просмотров историй возросло на 92%, просмотров видео - на 40% за счет обновления стримингового сервиса, которое позволяет пользователям проводить онлайн-трансляции напрямую из мобильного приложения и использовать маски.

В 2019 году "ВКонтакте" планирует провести ряд интеграций в области e-commerce. Социальная сеть намерена развивать функциональные возможности QR-кодов с помощью удобной платформы для малого и среднего бизнеса. Новая платформа в рамках совместного предприятия с Alibaba будет интегрирована в социальные сети.

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