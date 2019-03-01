Mail.ru Group ожидает роста выручки на 18-22% в 2019 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Интернет-компания Mail.ru Group прогнозирует увеличение выручки в 2019 году на 18-22% по сравнению с уровнем предыдущего года - до 85-88 млрд рублей. Показатель EBITDA ожидается на уровне 32-34 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Мы ожидаем, что в 2019 году выручка на сопоставимой основе увеличится на 18-22%, что составит 85-88 млрд рублей. Даже с учетом эффекта на маржинальность от изменения в ассортименте игр, инвестиций в MRG Tech Lab и инвестиций в развитие контент-сервисов EBITDA за 2019 год в соответствии с МСФО ожидается на уровне 32-34 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По итогам 2018 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group увеличилась по сравнению с 2017 годом на 32,5%, до 75,26 млрд рублей. Совокупная сегментная EBITDA компании выросла на 13,9% - до 22,22 млрд рублей.

Сегментная выручка в IV квартале 2018 года

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group в IV квартале 2018 года по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года выросла на 33,7% и составила 23,44 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, основные финансовые показатели компании включают данные United Media Agency (UMA) на сопоставимой основе за три месяца, завершившиеся 31 декабря 2018 года.

В IV квартале совокупный сегментный показатель EBITDA Mail.ru Group увеличился на 42,2%, до 8,72 млрд рублей. В то же время совокупная чистая прибыль компании выросла на 62,4% и составила 6,81 млрд рублей.

По итогам 2018 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group увеличилась по сравнению с 2017 годом на 32,5%, до 75,26 млрд рублей. Совокупная сегментная EBITDA компании выросла на 13,9% и составила 22,22 млрд рублей. Как отмечается в сообщении, с учетом разового неденежного списания в размере 1,7 млрд рублей во II квартале 2018 года, совокупная чистая прибыль компании по итогам 2018 года выросла на 6,4%, до 14,1 млрд рублей. Без учета этого расхода рост чистой прибыли составил 19,2% по сравнению с 2017 годом.

Выручка игрового направления

Выручка игрового направления Mail.ru Group в жанре ММО (массовые многопользовательские онлайн-игры) в IV квартале 2018 года показала рост на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигла 7,1 млрд рублей.

Годовой рост показателя составил 24%, до 23,29 млрд рублей.

На долю международной выручки от игр в общем объеме выручки компании приходится около 20%. Маржинальность игрового бизнеса в IV квартале достигла 33%, а за год - 17%.