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Санация на финансовом рынке
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ЦБ аннулировал лицензию московского Жилстройбанка

Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов
Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России аннулировал с 1 марта 2019 года лицензию московского Жилстройбанка на осуществление банковских операций, говорится в материалах ЦБ РФ.

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Жилстройбанк, занимавший на 1 февраля 456-е место в банковской системе России, не является участником системы страхования вкладов.

Отмечается, что лицензия аннулирована в связи с решением единственного акционера банка о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

В ЦБ добавили, что, исходя из предоставленной Жилстройбанком информации, у кредитной организации достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

По данным портала allbanks.ru, Жилстройбанк занимался расчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц и не привлекал во вклады средства физических лиц.

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