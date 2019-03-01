СМИ: в Румынии создали инновационный смартфон

БУХАРЕСТ, 1 марта. /ТАСС/. Компания из города Брашов Allview наладила производство новой модели мобильного телефона, обладающего характеристиками, которых нет у смартфонов ни одной из крупных компаний-производителей - Samsung, Apple и Huawei. Об этом сообщил телеканал Digi 24.

Экран мобильника Allview X6 Extreme занимает всю поверхность гаджета, экран не обрамляет корпус аппарата, это - дисплей full view. На нем нет также ни черной полосы ("челки") как у iPhone 10, ни перфорации ("дырявого экрана") как у новых Galaxy S10.

Фронтальная камера спрятана в корпусе телефона и выдвигается только при использовании. Это, считают специалисты Allview, увеличивает безопасность, так как камера не может быть запущена хакерами без ведома владельца телефона.

Новый Allview X6 Extreme стоит €299, тогда как аналогичные изделия Samsung и Apple продаются примерно за €1000.

Свой новый телефон Allview показала на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.