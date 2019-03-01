Источник: предложения о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч формальны

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предложения о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/час, представленные в правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения, носят формальный характер и не содержат достаточной доказательной базы.

Сократить количество ДТП: что делают правительство и Госдума, чтобы выполнить эту задачу?

Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате правительства.

"Предложения министерств и ведомств носят скорее формальных характер: снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч поддерживают, но не предоставляют доказательной базы, действительно ли такое усиление эффективно повлияет на снижение аварийности. Не представлены вариации, нет гибких решений, не проведен анализ, с какими сложностями придется столкнуться автомобилистам, надзорным органам, регионам. Пока инициатива выглядит сырой", - сказал он.