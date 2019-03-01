Правкомиссия к лету оценит обоснованность штрафов за превышение скорости на более 10 км/ч

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительственная комиссия во втором квартале этого года оценит обоснованность идеи введения штрафов для автомобилистов за превышение скорости на более чем 10 км/ч. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова, который возглавляет правкомиссию по безопасности дорожного движения

В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ ч не штрафуется.

"Правкомиссия по обеспечению безопасности дорожного движения тщательно проанализирует представленные министерствами, ведомствами и другими структурами предложения по уменьшению нештрафуемого порога скоростного режима до 10 км/ч, в первую очередь в части их обоснованности, эффективности для достижения приоритетной цели - снижения аварийности на дорогах, - сказал он. - Планируем провести такую оценку с привлечением заинтересованных сторон в течение второго квартала этого года".

Подобное усиление ответственности за нарушения ПДД требует не только правовой, но и технической и экспертной оценки, добавил представитель Акимова.

При этом источник ТАСС в аппарате правительства отметил, что предложения, представленные в комиссию, носят скорее формальный характер.

"Снижение нештрафуемого порога до 10 км/час (министерства и ведомства - прим. ТАСС) поддерживают, но не предоставляют доказательной базы, действительно ли такое усиление эффективно повлияет на снижение аварийности. Не представлены вариации, нет гибких решений, не проведен анализ, с какими сложностями придется столкнуться автомобилистам, надзорным органам, регионам. Пока инициатива выглядит сырой", - сказал он.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.