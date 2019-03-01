Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту за зиму

"Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами. Наибольшее количество автомобилей было в декабре (почти 226 тыс.) в канун Нового года", - говорится в сообщении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. Движение проходило в штатном режиме, несмотря на более 900 часов (36 суток) штормов, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост" .

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В инфоцентре уточнили, что за первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов (почти 38 суток). По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным стал январь (330 часов). В определенные дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн - 2,5 м. В этом же месяце в регионе выпало наибольшее за зиму количество осадков: 64,3 мм, что составляет 200,9 % от средней многолетней нормы января (32 мм).

По данным инфоцентра, для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста было установлено семь метеостанций, три из которых - на арочном пролете. Они предупреждают службу эксплуатации о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.

Комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций показал, что превышения расчетных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет, уточняется в сообщении.