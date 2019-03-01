Минэкономразвития РФ готово содействовать досрочному вводу трассы "Таврида" в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития России готово помочь с решением финансовых вопросов по досрочному завершению строительства последнего участка трассы "Таврида" в Севастополе. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.

27 февраля губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что правительство города попросит федеральные власти ускорить строительство восьмой очереди соединяющей Крымский мост с остальными районами региона трассы "Тавриды", чтобы она была сдана вместе с другими участками в 2020 году. Сейчас ввод в эксплуатацию восьмого участка трассы планируется на 2021 год.

"Мы действительно смотрели этот вопрос, и было бы, конечно, логичнее закончить [строительство] в 2020 году, вопрос в организации этого процесса и работы заказчика [Службы автодорог республики] и подрядчика [компании "ВАД"]. С точки зрения финансирования мы готовы двигать суммы как влево, так и вправо, если вопрос - недостаток средств, то мы эту задачу решим... Но организация всего процесса - это работа подрядной организации и взаимодействие с заказчиком", - сказал Назаров. При этом он отметил, что ускорить завершения срока строительства будет технически сложно, поскольку необходимо возвести сложные путепроводы со своими нормативными сроками строительства, которые трудно существенно сократить.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога, которая должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из которых пройдут по республике, еще один - по территории Севастополя. Генподрядчиком строительства этих участков была назначена компания "ВАД". В 2018 году в федеральную целевую программу развития Крыма был включен еще один участок "Тавриды" на территории Севастополя протяженностью 6,2 км, контракт на его проектирование также заключен с "ВАД".

Строительство дороги началось в 2017 году. Первую очередь трассы - двухполосный участок от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км - открыли для транспорта 31 декабря 2018 года. Ввод в эксплуатацию большей части "Тавриды" запланирован на декабрь 2020 года. Как сообщал в декабре прошлого года Назаров, запуск восьмого участка планируется на год позже остальных из-за сложного ландшафта.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.