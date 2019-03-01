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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Минэнерго считает, что пока рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+

Министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что сначала нужно изучить ситуацию на мировом рынке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что пока рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+ на второе полугодие, так как нужно сначала изучить ситуацию на мировом рынке. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Ответа сейчас на этот вопрос нет", - сказал он, отвечая на вопрос нужно ли продлевать сделку ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года.

"В Баку на JMMC у нас будут обсуждения, потом министерская встреча. Решение не может быть принято в Баку. В целом еще рано, прошло только два месяца - надо посмотреть как будут события развиваться в течение I-II квартала. Заранее не совсем профессионально об этом говорить [о сроках принятия такого решения]", - отметил Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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