Минэнерго считает, что пока рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэнерго России считает, что пока рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+ на второе полугодие, так как нужно сначала изучить ситуацию на мировом рынке. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Ответа сейчас на этот вопрос нет", - сказал он, отвечая на вопрос нужно ли продлевать сделку ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года.

"В Баку на JMMC у нас будут обсуждения, потом министерская встреча. Решение не может быть принято в Баку. В целом еще рано, прошло только два месяца - надо посмотреть как будут события развиваться в течение I-II квартала. Заранее не совсем профессионально об этом говорить [о сроках принятия такого решения]", - отметил Новак.